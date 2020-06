Europa desconfina a velocidades diferentes

Reino Unido

Mesmo com o número mais alto de mortes por Covid 19 na Europa o Reino Unido prepara o desconfinamento, com a reabertura do comércio não-essencial no dia 15. Com o aumento previsto no uso dos transportes públicos, o uso da máscara vai passar a ser obrigatório em Inglaterra, como já acontece noutros países.

Explica o ministro dos transportes, Grant Shapps: "Não falamos de máscaras cirúrgicas, que devem ser guardadas para o uso clínico, mas de objetos que possam tapar a cara e possam facilmente ser feitos em casa. As exceções são as crianças muito pequenas, os deficientes e todos aqueles que tenham dificuldades respiratórias. Chegados a esta fase, estamos a fazer aquilo que muitos outros países pediram aos utentes dos transportes para fazer".

O país foi palco, esta quinta-feira, de uma conferência sobre vacinação que angariou mais de sete mil e 700 milhões de euros que vão permitir vacinar trezentos milhões de crianças nos países em desenvolvimento contra doenças como a malária ou a pneumonia.

Itália

Em Itália, a chama do surto, pelo menos da primeira onda, está a apagar-se, claramente. A maioria das regiões teve, nas últimas 24 horas, zero ou menos de cinco novos casos de coronavírus. Em Itália, tal como na maior parte dos outros países, o número real de casos é desconhecido, só uma pequena parte da população foi testada.

França

Em França, o país vai abrindo, passo a passo. O Dia Nacional, 14 de julho, vai este ano ser celebrado de forma diferente, sem a tradicional parada militar, mas uma cerimónia mais discreta, com respeito pelas normas sanitárias. Já o voo da Patrouille de France, com as cores da bandeira francesa, não vai faltar, tal como uma homenagem ao pessoal médico.

Mónaco

No Mónaco, a roleta do casino mais famoso do mundo volta a rolar, a partir desta sexta-feira. Os gestores do Casino de Monte Carlo impuseram um protocolo de higiene rigoroso, para garantir a segurança dos clientes. Os líderes políticos europeus esperam que o desconfinamento não faça com que o casino seja uma perfeita metáfora e a possibilidade de aumento dos contágios se torne um jogo de sorte e azar.