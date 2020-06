Kosovo levanta restrições à importação de produtos sérvios

O novo Governo do Kosovo levantou as restrições à importação de produtos sérvios, um passo em direção ao recomeço do diálogo com a Sérvia, o que tem sido pedido pela comunidade internacional. Tal como outros países, a Sérvia não reconhece a independência da sua antiga província.

"Tomámos hoje uma decisão importante, a de eliminar um obstáculo ao processo de diálogo, em linha com as promessas que fizemos aos nossos parceiros internacionais. Agora, esperamos que aconteça o mesmo do lado sérvio, que sejam eliminados os obstáculos e se deixe respirar o processo de diálogo", apelou o primeiro-ministro do Kosovo, Avdullah Hoti, referindo-se à campanha sérvia para impedir o reconhecimento internacional do Kosovo, que proclamou a independência em 2008.

O Kosovo foi reconhecido como país independente pelos Estados Unidos e por alguns países europeus como Portugal.

Belgrado saúda o levantamento dos obstáculos. "É uma decisão muito boa que sejam levantadas todas as restrições ao comércio entre Belgrado e Pristina. Acredito no poder da economia e das empresas sérvias. Acredito também que possa haver boas relações entre albaneses e sérvios, com as quais todos podem lucrar", vincou o presidente da Sérvia, Aleksandar Vucic.

Lançado em 2011 sob a égide da União Europeia, o diálogo entre a Sérvia e o Kosovo está parado desde 2018.