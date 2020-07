Lewis Hamilton vence Grande Prémio da Estíria

Lewis Hamilton festejou a primeira vitória de 2020 depois de uma corrida praticamente perfeita na Áustria e marcada por mais uma bronca na Ferrari. Sebastian Vettel e Charles Leclerc, os dois pilotos da equipa italiana, colidiram logo na primeira volta e foram obrigados a abandonar.

De resto, o Grande Prémio da Estíria foi um passeio para Hamilton, que dominou do início ao fim e soma já 85 triunfos no grande circo. Faltam seis para igualar o recorde de Michael Schumacher.

O finlandês Valtteri Bottas terminou na segunda posição e garantiu a dobradinha para a Mercedes. O pódio ficou completo com Max Verstappen.

Com o segundo lugar desde domingo, Bottas, vencedor do primeiro Grande Prémio da temporada, reforçou a liderança do mundial de pilotos e tem seis pontos de vantagem sobre o companheiro de equipa, Lewis Hamilton.

Sem surpresa, o mundial de construtores é liderado pela Mercedes, com mais do dobro dos pontos da McLaren. O Mundial de Fórmula 1 segue no próximo domingo, com o Grande Prémio da Hungria.