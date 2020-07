Restrições sanitárias em época estival

Contra as restrições sanitárias, prosseguem os protestos na Sérvia, mesmo perante a interdição do ajuntamento de mais de 10 pessoas. Isto numa altura em que o número de internamentos por Covid-19 nas unidades de cuidados intensivos no país atinge patamares recorde.

A primeira-ministra, Ana Brnabic, apelou "à seriedade de todos os cidadãos sérvios, ao esforço individual de cada um e de toda a sociedade, de forma a ajudar o trabalho do sistema nacional de saúde".

Portugal mantém-se em estado de alerta, com a Área Metropolitana de Lisboa em contingência e a anunciar o prolongamento do estado de calamidade por mais duas semanas em 19 freguesias de Lisboa, Amadora, Odivelas, Loures e Sintra.

Na cidade catalã de Lérida vive-se um impasse: o governo regional decretou o confinamento, mas um tribunal veio suspendê-lo, sob o argumento de que essa medida extravasa as competências das autoridades políticas locais.

Mesmo assim, o governo catalão apela ao confinamento voluntário.

A subida do número de casos na Grécia relacionada com o afluxo de cidadãos estrangeiros levou as autoridades a aumentarem os testes nas fronteiras e a renovarem os apelos ao distanciamento social, numa altura em que se tenta precisamente reavivar o setor do turismo.

Por sua vez, a França implementou os testes em farmácia em larga escala, sem necessidade de receita médica, para detetar a presença de anticorpos ao novo coronavírus.