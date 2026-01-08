Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Marinha espanhola assume o comando da missão da NATO no Mar do Norte

Um helicóptero SH60B da Décima Esquadra aterra no convés da fragata Almirante Juan de Borbón.
Um helicóptero SH60B da Décima Esquadra aterra no convés da fragata Almirante Juan de Borbón.
Direitos de autor Ministerio de Defensa
De Rafael Salido
Publicado a
A fragata Almirante Juan de Borbón vai liderar o Agrupamento Naval Permanente n.º 1 da Aliança durante quatro meses. Trata-se de um cenário particularmente sensível neste momento, devido ao seu valor estratégico e às incursões russas.

A Marinha espanhola vai assumir o comando da missão naval da NATO no Mar do Norte com o envio da fragata Almirante Juan de Borbón, que parte esta quinta-feira do Arsenal Militar de Ferrol para se juntar ao Agrupamento Naval Permanente n.º 1 da Aliança Atlântica durante quatro meses, segundo o Ministério da Defesa.

A tomada de posse por parte de Espanha será formalizada no porto de Den Helder, nos Países Baixos, onde o Estado-Maior do agrupamento embarcará na fragata espanhola. O quartel-general será composto maioritariamente por pessoal espanhol e será comandado pelo contra-almirante Joaquín Ruiz, que dirigirá as operações desta força multinacional nas águas do norte da Europa.

O Agrupamento Naval Permanente n.º 1 da Aliança Atlântica, conhecido como SNMG-1, é um dos agrupamentos navais permanentes da NATO e as suas principais tarefas são a dissuasão, a defesa coletiva, a presença naval aliada e o reforço da interoperabilidade entre as marinhas dos países membros. A sua atividade está normalmente concentrada no Mar do Norte e no Atlântico Norte, num contexto de crescente relevância estratégica para a segurança europeia.

A projeção do Almirante Juan de Borbón ocorre após um exigente período de preparação e treino que permitiu ao navio atingir a sua qualificação operacional. Segundo o seu comandante, esta fase foi fundamental para garantir a máxima eficiência durante a missão e para garantir a liderança da operação aliada. "Estamos prontos para liderar esta operação da Aliança", disse o contra-almirante Ruiz, citado no comunicado.

Para além da sua tripulação, a fragata embarca um helicóptero SH60B com a respetiva unidade aérea, uma equipa de segurança operacional de fuzileiros e pessoal especializado, incluindo um médico. O navio, da classe Álvaro de Bazán, tem capacidades avançadas de combate e está preparado para operar em cenários de alta, média e baixa intensidade.

A missão durará até ao início de abril e reforça o compromisso de Espanha com a NATO, contribuindo para a segurança colectiva e a presença marítima aliada no norte da Europa.

Moeve e Galp negociam potencial integração das suas refinarias e postos de abastecimento