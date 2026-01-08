Marinha espanhola assume o comando da missão da NATO no Mar do Norte

A Marinha espanhola vai assumir o comando da missão naval da NATO no Mar do Norte com o envio da fragata Almirante Juan de Borbón, que parte esta quinta-feira do Arsenal Militar de Ferrol para se juntar ao Agrupamento Naval Permanente n.º 1 da Aliança Atlântica durante quatro meses, segundo o Ministério da Defesa.

A tomada de posse por parte de Espanha será formalizada no porto de Den Helder, nos Países Baixos, onde o Estado-Maior do agrupamento embarcará na fragata espanhola. O quartel-general será composto maioritariamente por pessoal espanhol e será comandado pelo contra-almirante Joaquín Ruiz, que dirigirá as operações desta força multinacional nas águas do norte da Europa.

O Agrupamento Naval Permanente n.º 1 da Aliança Atlântica, conhecido como SNMG-1, é um dos agrupamentos navais permanentes da NATO e as suas principais tarefas são a dissuasão, a defesa coletiva, a presença naval aliada e o reforço da interoperabilidade entre as marinhas dos países membros. A sua atividade está normalmente concentrada no Mar do Norte e no Atlântico Norte, num contexto de crescente relevância estratégica para a segurança europeia.

A projeção do Almirante Juan de Borbón ocorre após um exigente período de preparação e treino que permitiu ao navio atingir a sua qualificação operacional. Segundo o seu comandante, esta fase foi fundamental para garantir a máxima eficiência durante a missão e para garantir a liderança da operação aliada. "Estamos prontos para liderar esta operação da Aliança", disse o contra-almirante Ruiz, citado no comunicado.

Para além da sua tripulação, a fragata embarca um helicóptero SH60B com a respetiva unidade aérea, uma equipa de segurança operacional de fuzileiros e pessoal especializado, incluindo um médico. O navio, da classe Álvaro de Bazán, tem capacidades avançadas de combate e está preparado para operar em cenários de alta, média e baixa intensidade.

A missão durará até ao início de abril e reforça o compromisso de Espanha com a NATO, contribuindo para a segurança colectiva e a presença marítima aliada no norte da Europa.