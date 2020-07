Covid-19: Brasil a caminho dos dois milhões de infetados

Tamanho do texto

As mortes por Covid-19 sucedem-se a alta velocidade no Brasil à medida que o país caminha para o marco dos dois milhões de infetados pelo surto do novo coronavírus.

Dados recentes apontam para mais de 1 milhão e 900 mil infetados. São números negros, apenas superados pela contabilidade que chega dos EUA, de acordo com a universidade Johns Hopkins.

O número de vítimas mortais no Brasil já supera as 75 mil, agravado - argumenta parte da população - pela postura das autoridades face à crise.

"A economia do país é importante? Sim. Mas penso que, independentemente da crise, é nos momentos de crise que se cresce. Penso que [as pessoas e o governo] deveriam ser mais humanos, porque enquanto o problema não nos bate à porta somos indiferentes. Mas a partir do momento que nos bate à porta é muito difícil", sublinhou Michelle Caverni, familiar de uma vítima mortal de Covid-19.

O vírus também bateu à porta de Jair Bolsonaro e entrou, sem pedir licença, na vida do presidente do Brasil.

Esta quarta-feira, Bolsonaro testou novamente positivo num teste à Covid-19.

"Espero fazer um novo exame nos próximos dias para, se possível, voltar à atividade", referiu o presidente do Brasil, durante uma cerimónia de hasteamento da bandeira em Brasília.

O presidente, que no início da pandemia apelidou a Covid-19 de "gripezinha", é o mesmo que agora se pronuncia sobre a gravidade da situação.

No Rio de Janeiro, as autoridades limpam as ruas, inibem os banhos de sol na praia e tentam educar a população para o uso de máscaras, mas a incúria de alguns residentes continua a ser o pior remédio.