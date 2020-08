Começou o Festival Internacional de Cinema da Transilvânia

A cidade medieval de Cluj-Napoca, na Roménia, encheu-se de máscaras e de cartazes que recomendam a manutenção da distância de segurança no arranque da 19ª edição do Festival Internacional de Cinema da Transilvânia (TIFF).

A pandemia de Covid-19 obrigou a repensar o formato do evento que este ano conta com projeções ao ar livre como regra, como explicou o diretor do TIFF, Tudor Giurgiu: "O mais importante é que podemos fazer projeções ao ar livre, o que é fantástico. Vamos ter lua cheia. Vamos fazer projeções numa floresta, uma floresta famosa da Transilvânia de onde surgiram histórias de OVNIS, de vampiros. Estou certo que as pessoas vão gostar. Apesar de tudo, é ótimo desfrutar do festival."

O palco principal do festival, normalmente aberto a 2 mil pessoas, está, este ano, limitado a apenas 500.

A comédia romântica francesa "La Belle Époque", do realizador Nicolas Bedos, foi escolhida para fazer as honras de abertura do festival, que também presta homenagem ao italiano Federico Fellini, com uma retrospetiva de filmes e uma exposição de fotografias.

O festival, com uma variada seleção de mais de uma centena de filmes e com eventos online, decorre até 9 de agosto.