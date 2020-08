Cidade maravilhosa reabre aos turistas

Depois de cinco meses de confinamento, os principais pontos turísticos do Rio de Janeiro reabriram ao público este fim-de-semana.

Os locais mais visitados da cidade juntaram-se para adoptar um protocolo de segurança comum e atrair o turismo interno.

Para isso, foi lançada a campanha "Redescubra o Rio", que promove visitas com preços especiais e descontos que variam entre 30% e até 50%.

Uma das reaberturas mais esperadas foi a do Cristo Redentor, que segundo o ministro do Meio Ambiente brasileiro significa “a reabertura do Brasil ao turismo".

Os visitantes têm de usar máscara, manter uma distância mínima de dois metros e não podem deitar-se no chão como era costume, para conseguir a melhor fotografia.

Localizado do morro do Corcovado, o Cristo Redentor oferece uma vista panorâmica da cidade. O local suspendeu as visitas em março, quando foram impostas as medidas para travar o contágio do novo coronavírus.

Durante os últimos meses continuou a funcionar como santuário religioso, com missas e sem público