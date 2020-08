Humano virtual: "Google Earth transforma-se em Google Body"

O humano virtual ambiciona atingir todos os aspetos da vida. O coordenador do projeto europeu "CompBioMed", Peter Coveney, da University College de Londres, explicou, em entrevista à Euronews, a visão: "Gostaria que o projeto não fosse encarado como uma atividade puramente médica no sentido negativo. As pessoas não estão bem. Precisam de se deslocar aos hospitais para serem tratadas. Em última análise, trata-se de algo que gostaria que todos tivessem acesso porque envolve abordagens individuais. Por isso, o estilo de vida pode ser definido de forma positiva através de um melhor entendimento da fisiologia pessoal. Talvez se possa pensar no conceito do Google Earth transformado em Google Body, que, como se sabe, é individualizado. As pessoas podem ter a própria espécie de representação delas mesmas, investigando quais são as coisas que podem fazer para melhorar os respetivos estilos de vida."