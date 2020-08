"The Batman" chega aos ecrãs em 2021

O novo Batman junta Robert Pattinson no papel do "Cavaleiro das Trevas" a um elenco de estrelas com Zoe Kravitz como Catwoman, Colin Farrell como o Pinguim e Jeffrey Wright como Comissário Gordon. A juntar a tudo isto, a música é dos Nirvana.

O filme promete, mas os espetadores só o vão poder ver daqui a mais de um ano, com a estreia prevista para o outono de 2021. O primeiro trailer já foi divulgado, para abrir o apetite.

Arranjo do tema "Something in the way" dos Nirvana feito especialmente para o filme

"The Batman" é um novo reboot da série, depois dos filmes de Tim Burton nos anos 80 e 90 e da muito aclamada trilogia de Christopher Nolan. Desta vez, a realização é de Matt Reeves, que pegou no projeto depois de Ben Affleck ter desistido de o escrever, realizar e protagonizar. É uma nova abordagem do mais cinematográfico dos heróis do universo DC e também um dos produtos mais rentáveis do cinema atual.