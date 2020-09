Blogger anti-Putin espancado

Na Rússia, um blogger membro do partido de Alexei Navalny, o líder opositor alegadamente envenenado, foi espancado à porta de casa. Conhecido pelos vídeos críticos para com o presidente russo, Egor Jukov publicou as fotografias do estado em que ficou depois da espera que lhe fizeram dois indivíduos.

Друзья, добрый день, это Егор. Здесь хочу максимально подробно описать все, что к настоящему моменту известно именно по... Publiée par Команда Жукова sur Lundi 31 août 2020

Evgueni Ovcharov, membro da equipa de Jukov, não tem dúvidas de que se tratou de uma retaliação: "É claro que se tratou de um ataque como resposta à vida profissional de Egor. Ao longo do último ano e meio, como videoblogger político, no YouTube, criticou abertamente as autoridades russas e defendeu uma posição política libertária".

No verão do ano passado, Jukov foi julgado em Mosvovo por alegadamente ter incitado uma manifestação ilegal e extremismo. Foi condenado a uma pena suspensa de três meses e a uma interdição de publicar na Internet, proibição essa que continuou assumidamente a desafiar. Há poucos dias, a universidade onde estava inscrito para um mestrado em Economia anulou a inscrição de Jukov, um gesto também denunciado como represália pela atividade política.