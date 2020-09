Vanessa Kirby procura Leão de Ouro em Veneza

Vanessa Kirby desfilou na passadeira vermelha do festival de cinema de Veneza. A atriz britânica participa em dois dos filmes apresentados na competição principal.

"Pieces of a Woman", dirigido pelo cineasta húngaro Kornél Mundruczó (pron ˈkorneːl ˈmundrutso) e "The World to Come " da norueguesa Mona Fastvold.

"Pieces of a Woman" conta a história de uma jovem que perde a filha durante o parto e todas as emoções e desafios que isso envolve, também na sua relação com o marido.

"The World to Come", traz para o grande ecrã uma mulher que inicia um caso de amor proibido para o tempo, a América do século 19, um romance entre duas mulheres.

Outro filme candidato ao Leão de Ouro é o filme iraniano "Sun Children", do realizador iraniano Majid Majidi.

A película fala da dura realidade da exploração do trabalho infantil no Irão e o cineasta dedica- -a aos 152 milhões de crianças forçadas a trabalhar e a todos os que lutam pelos seus direitos.