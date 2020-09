Os efeitos do calor debaixo de água

Na edição deste mês do Climate Now, a atualização mensal da Euronews sobre o que está a acontecer ao nosso planeta, viajámos até Espanha para testemunhar os efeitos devastadores das ondas de calor marinhas na vida debaixo de água.

Estas ondas significam que a temperatura da água é 2, 3 ou 4 graus mais alta do que o esperado. São geradas pelo tempo mais quente, tal como acontece na terra, e podem ter um efeito devastador nos ecossistemas marinhos, especialmente em espécies como os corais. Com as alterações climáticas estão a tornar-se mais frequentes, mais intensas, e mais longas.

As ilhas Medes são uma Área Marinha Protegida desde 1983 e um local ideal para observar os efeitos das ondas de calor marinhas.

O biólogo marinho Joaquim Garrabou guia-nos numa das suas sessões regulares de mergulho, perto da estância de L'Estartit. O plano é mergulhar 15 metros abaixo da superfície para observar uma população de gorgónias, uma espécie de coral que está a morrer por causa das temperaturas mais elevadas.

Joaquim Garrabou Euronews

"O que fazemos é contar quantas colónias não são afetadas e quantas são afetadas pela mortalidade. Nas populações que têm um bom estado de conservação as percentagens são inferiores a 5/10 % de colónias afetadas. E nesta população, nos últimos anos, temos visto taxas de mais de 80%. (..) Neste momento estamos a ver ecossistemas marinhos a serem degradados a ritmos que eu nunca teria imaginado".

Debaixo de água, Joaquim começa a pesquisa e identifica gorgónias mortas em áreas que há uma década estavam cheias de vida. A temperatura média no Mediterrâneo está a subir cerca de 0,4 graus por década.

As ondas de calor marinhas estão a prejudicar os ecossistemas à volta do Mediterrâneo e em outras regiões do mundo. Há florestas de algas e recifes de coral a sofrer, da Austrália à Califórnia.

As perspetivas são sombrias, mesmo com os esforços para travar o aquecimento global. Estas colónias podem demorar mais de um século a recuperar.

O Tempo em Agosto

Segundo os últimos dados do Copernicus, o Serviço Europeu de observação das Alterações Climáticas, na Europa, o mês de Agosto foi mais quente do que a média, com temperaturas de 1,1 graus Celsius acima das registadas no período de referência (1981-2010).

Mapa Copernicus Euronews

Se olharmos para o mapa da temperatura do ar, podemos ver algumas das tendências do mês - foi muito mais quente do que a média no noroeste da Sibéria, mais frio na Rússia ocidental, e mais quente em grande parte da Europa.

O oeste dos Estados Unidos foi muito mais quente e seco do que a média, e podemos ter um novo recorde mundial para o mês de Agosto, com uma temperatura de 54,4 graus no Vale da Morte.

Copernicus Euronews

Em relação às ondas de calor marinhas, podemos concluir que Itália, Líbia, Marrocos, Espanha e Argélia foram países particularmente afetados em Agosto.