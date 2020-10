Rendez-vous: Sugestões culturais na Europa

I, Andy Warhol

Símbolo da cultura popular e do 'Sonho Americano', Andy Warhol é uma das personalidades mais complexas do mundo da arte no período pós-guerra. Em "I, Andy Warhol", o artista dá o nome e as obras a uma exposição a decorrer até 10 de janeiro na Galeria New Tretyakov em Moscovo.

The Masterpieces of the Prague Castle Picture Gallery

Entre os séculos XVI e XVII, Rudolfo II viveu para governar o império romano-germânico e colecionar arte. A Galeria Nacional de Liubliana mostra os primeiros mestres holandeses da sua coleção. Uma exposição para ver até 10 de janeiro.

Fire With Fire

"Fire with fire" mostra através de uma instalação multimédia, o envolvimento criativo do artista alemão Julius de von Bismarck com os incêndios florestais. Uma "psicanálise do fogo" que pode ser vista em Bona, na Alemanha, até 24 de janeiro.

Um Protesto Visual

"Um Protesto Visual" mostra 80 obras de arte de Banksy dedicadas a temas como a guerra, a riqueza e a pobreza, os animais, a globalização, ou a ecologia. A exposição pode ser vista no claustro da igreja de Santa Maria della Pace, em Roma, até 11 de abril.