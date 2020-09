Banksy, um artista fantasma no Claustro de Bramante, no coração de Roma. Mais de 100 trabalhos do artista desconhecido mais famoso do mundo estão em exibição neste oásis intimista, no centro da capital italiana. Obras com um sentido poético, mas também profundamente social, de protesto e de denúncia.

As obras de Banksy têm um duplo sentido e podem ser interpretadas de diferentes maneiras. Se à primeira vista nos parecem irónicas e engraçadas, no fundo existe um mundo completamente diferente, uma leitura completamente diferente focada em protestos sociais muito fortes. Entre os artistas contemporâneos ele é um dos mais fortes nesse sentido. Natalia de Marco Diretora artística & Curadora, Claustro de Bramante

Não se conhece a verdadeira face de Banksy, apenas os desenhos, as pinturas e grafittis que valem milhões e pretendem desenhar uma nova face para a nossa sociedade.

Sempre que aparece deixa um rasto artístico, sem nunca desenhar uma linha entre a arte e o ativismo.

Banksy expõe um "Protesto Visual", com obras feitas entre 2001 e 2017, no espaço do Claustro de Bramante, até 11 de abril de 2021.