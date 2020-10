Rafael Nadal vence 13.° título em Roland Garros

Espanhol Rafael Nadal derrotou o sérvio Novak Djokovic, atual número #1 do mundo, por 3-0, na final de Roland Garros e conquistou pela 13.ª vez o torneio de Paris.

O espanhol ainda tremeu um pouco ao terceiro set, mas foi apenas isso. A vitória por 3-0 (6-0, 6-2 e 7-5) sobre o atual número um do mundo em Paris, permitiu-lhe igualar Roger Federer com 20 triunfos em torneios do "grand slam".

O suíço foi, aliás, um dos grandes ausentes desta edição de Roland Garros, marcada pelo adiamento para este início do outono devido à pandemia.

Djokovic falhou o segundo título em Paris, depois do celebrado em 2016, e segue com 17 triunfos no "grand slam".

Enquanto Rafael Nadal arrumava com as aspirações de Djokovic, a vencedora do quadro feminino de Roland Garros realizou a tradicional sessão de fotos com o troféu, no terraço das galerias Lafayette, em Paris.

Iga Swiatek, de 19 anos, tornou-se sábado na primeira polaca a vencer a mítica final parisiense e já sabe que vai subir segunda-feira ao número 17 do ranking WTA.