Compositor Gabriel Yared em entrevista à euronews

O compositor franco-libanês, Gabriel Yared, marcou presença no festival de cinema Lumière que termina este domingo na cidade francesa de Lyon.

O músico premiado com um Óscar pela banda sonora de "O Paciente Inglês" já compôs mais de uma centena de bandas sonoras, principalmente para filmes em França e nos Estados Unidos.

"Começo a trabalhar com base nos cenários e em discussões com o realizador. É daí que vem a inspiração e, a partir daí, segue-se muito trabalho com as imagens porque são as imagens que me dão a cor, o ritmo, a orquestração e por aí fora. Por isso, é um processo longo. Mas preciso sempre de passar muito tempo com o realizador" disse o compositor em entrevista à euronews.

Um dos realizadores que mais influenciaram o compositor foi Anthony Minghella com quem trabalho na banda sonora do filme "O Talentoso Ripley".

Para além de França e dos Estados Unidos, Gabriel Yared também trabalhou na Alemanha onde assinou a banda sonora de "As Vidas dos Outros".

Para Gabriel Yared, a música não tem fronteiras.

"A língua também contribui muito para a escolha da música, por vezes até serve para acompanhamento. O inglês flui de uma certa maneira, e a língua arábica também... mas não é tanto a língua que me interessa, é a coreografia geral, o que emerge das imagens, e não quero que a música esteja lá para traduzir as emoções. Está lá para, digamos, envolver o espírito, sem se concentrar muito nos detalhes", afirmou.

Gabriel Yared vai receber o Prémio Mundial para Bandas Sonoras no dia 24 de outubro na Bélgica, o prémio mais importante do mundo nesta categoria.