História de Greta Thunberg chega ao cinema

Da greve pelo meio ambiente à porta do Parlamento Sueco à travessia do Atlântico para participar na cimeira da ONU sobre o clima e, agora, aos ecrãs do cinema. A vida de Greta Thunberg pode ser ainda curta, mas já deu um documentário.

"I am Greta" faz o retrato daquela que se tornou o principal rosto da luta contra as alterações climáticas e, com grande probabilidade, a adolescente mais famosa do mundo, idolatrada por muitos e detestada por muitos outros. O filme tem a assinatura de Nathan Grossman, que a acompanhou desde o início.

O documentário acompanha todo o percurso que levou a jovem ativista, agora com 17 anos, até aos maiores palcos da política mundial, numa odisseia por melhores políticas ambientais e climáticas. Encontros sempre muito mediatizados, mas que em muitos casos tiveram poucos resultados práticos.

O documentário esteve já nos festivais de Veneza e Toronto. Chega aos cinemas de vários países europeus em meados de outubro e vai ainda ser distribuído nos Estados Unidos e Canadá através da plataforma de streaming Hulu.