Draghi elogia jovens ativistas

Em mais um esforço para convencer os líderes mundiais a “falar menos e agir mais”, jovens ativistas do clima, incluindo Greta Thunberg, encontraram-se esta quinta-feira com o primeiro-ministro de Itália, à margem do Youth4Climate.

Milhares de jovens participaram no encontro em Milão pela defesa do ambiente e luta contra as alterações climáticas. O último dia da cimeira contou com a participação de várias personalidades como Boris Johnson, o presidente da COP26, o secretário-geral da ONU e Mario Dragui. O chefe do governo italiano disse que a “mobilização dos jovens tem sido poderosa” e que os líderes mundiais “estão a ouvir".

De manhã, a polícia teve de retirar à força os manifestantes que bloquearam as ruas de Milão antes da chegada de Mario Draghi à cimeira dos jovens ativistas.

A cidade italiana recebe nos próximos dias uma reunião preparatória da COP26 e a ativista sueca Greta Thunberg também convocou os jovens para participarem num protesto contra a crise climática nesta sexta-feira.