Perfeito para este fim de semana de Dia das Bruxas, "A maldição de Larry" do realizador Jacob Chase, chega aos cinemas do mundo, com a ajuda de Steven Spielberg.

Em 2017, o jovem cineasta carregou a curta-metragem "Come Play" no original em inglês, no portal de streaming Vimeo chamando a atenção de várias produtoras de Hollywood, como a "Amblin Entertainment", cofundada por Steven Spielberg e conhecida por produzir "Poltergeist", "E.T", "Gremlins", "Regresso ao Futuro" e "Jurassic Park".

Foi Spielberg que convenceu Chase a transformá-la numa longa-metragem.

"Estava muito nervoso para lhe mostrar o primeiro corte. Ele entra e depois de o ter visto, entra na ilha de edição. Tínhamos arrumado tudo. Ele aperta-me a mão. Depois o que se seguiu foi apenas começar a trabalhar no filme em conjunto. Ele sentou-se comigo na sala de edição, revimos notas e falámos sobre cenas diferentes. Ouvi todo o tipo de histórias sobre o 'E.T.' e todos esses outros filmes com os quais cresci a adorar", conta Jacob Chase.

"The Jim Henson Company" conhecida pel' "Os Marretas" criou o monstro que persegue Oliver, um jovem autista.

O ator John Gallagher Jr. que dá vida ao pai de Oliver, levanta um pouco o véu sobre a história: "É uma criança no espetro que está a tentar comunicar com os seus pais que estão a separar-se. Portanto, é uma família em perigo que se depara subitamente com uma espécie de entidade sobrenatural".

"O que mais gosto nos efeitos práticos e na magia dos filmes de Hollywood: os truques que se podem fazer com as marionetas, com a iluminação, com o design de som. Por isso, sim, penso que há verdadeiros sustos. O monstro é muito assustador", confessa a atriz Gillian Jacobs.

"A maldição de Larry" de Jacob Chase já nas salas de cinema.