Tufão Goni chega às Filipinas

É considerado um dos tufões mais fortes do ano e atingiu as Filipinas, provocando a morte a pelo menos 7 pessoas. Chegou a uma velocidade de 225 quilómetros por hora e com rajadas de vento que podem mesmo ultrapassar os 300 quilómetros por hora arrancando árvores e telhados.

Cidadãos de Manila abandonaram as casas antes do tufão Goni atingir a capital filipina - o aeroporto da cidade também foi encerrado.

Os fortes ventos e as chuvas torrenciais que atingem o território obrigaram à deslocação de quase um milhão de pessoas para abrigos ou zonas mais seguras, mas a pandemia dificulta ainda mais as operações no terreno, já que vários recursos de emergência estão a ser ulilizados para travar o novo coronavírus no arquipélago.