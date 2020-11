Presépio de máscara em Itália

Genny Di Virgilio é famoso em Nápoles (Itália) por todos os anos criar um presépio diferente, em que às tradicionais figuras do Menino Jesus, Nossa Senhora, São José e Reis Magos junta celebridades e figuras do momento. Este ano, não pode escapar ao grande tema: A Covid-19. Além de incluir uma homenagem aos médicos e enfermeiros, todas as personagens usam máscara... até os animais! Porque nem a santidade protege do Coronavírus.