Promover a amizade através do futebol

A pandemia do coronavírus pode ter colocado eventos desportivos em espera, mas as lições de resiliência que o belo jogo ensina ainda podem ser transmitidas, mesmo que venham da Internet e não a partir do campo.

"Estamos muito afastados, mas ainda podemos fazer pequenas mudanças para mudar o mundo juntos", diz Irintsoa Rakotomamonjy, de 14 anos, que participou no Programa Social Infantil Digital Internacional Football for Friendship (F4F) deste ano.

O evento anual, que é apoiado pela UEFA e FIFA, tem sido organizado pela Gazprom desde o seu lançamento em 2013.

O programa permite que crianças de todo o mundo se encontrem em cidades que vão de Madrid a Moscovo, onde não só jogam futebol, assistem ao Campeonato do Mundo da FIFA e se misturam com as super-estrelas do futebol, mas também promovem os valores do desporto.

Em 2019, o Programa Social Infantil da Gazprom International Football for Friendship bateu o recorde mundial do Guinness para o maior número de nacionalidades numa sessão de treino de futebol da história.

Este ano, o programa está a tentar provar que uma pandemia global não é uma barricada, tendo em vista estabelecer um novo recorde com o maior número de participantes para um evento desportivo online.

"Mesmo em situações difíceis, há formas de estarmos juntos e de estabelecermos juntos um objectivo como um espírito de equipa unido", diz Irintsoa, que falou de Antananarivo, a capital de Madagáscar.

Ligação virtual

Além de poderem jogar futebol com outras crianças online, os participantes puderam forjar relações digitais e tiveram a oportunidade de serem jornalistas desportivos.

A aspirante a repórter foi co-apresentadora do seu programa editorial Good News Editorial, que agrupou quatro jovens repórteres do Luxemburgo, Namíbia, Madagáscar, e Holanda, para divulgar notícias positivas. Diz ainda estar em contacto com vários participantes que vivem em países como a Dinamarca.

Provando que o futebol não conhece fronteiras, o F4F tentará bater outro recorde mundial para a maioria dos participantes online num evento desportivo.

"Para mim, a ligação virtual é realmente importante", diz ela, explicando que "durante a pandemia de coronavírus, estávamos todos isolados uns dos outros".

Este ano o F4F foi especialmente importante, diz Irintsoa, porque espalhar boas notícias e inspirar outras crianças tornou-se ainda mais crucial.

Além de dar o exemplo a outras crianças, ela diz que um dos seus momentos favoritos foi entrevistar o antigo astro francês do Arsenal Robert Pirès.

Mas Irintsoa não foi a única que conseguiu ter uma sessão única com Pirès.

Parte do programa F4F deste ano inclui a série "Estádio é onde estou", onde a estrela francesa do futebol mostra os truques essenciais sobre como manusear a bola.

O futebol não conhece fronteiras

Outros atletas famosos que partilham os seus segredos futebolísticos nos episódios semanais são Luis Garcia, Kelly Smith, quatro vezes campeã mundial de futebol livre Melody Donchet e Anton Pavlinov, o bicampeão mundial de futebol livre.

"Stadium Is Where I Am," também será transmitido em directo entre 27 de Novembro e 9 de Dezembro. O evento, denominado F4F eWorld Championship visa quebrar o título dos Recordes Mundiais do Guinness e será apresentado por Roberto Carlos, a lenda do Real Madrid e Brasil e Embaixador Global de Futebol para a Amizade.

O simulador de futebol multiplayer será "um jogo onde todos podem treinar, unir-se em equipas internacionais, e jogar o seu jogo favorito em tempo real", diz Vladimir Servov, director global do Programa Social Infantil da Gazprom International Football for Friendship.

Vladimir Servov, director global do programa F4F da Gazprom, diz que todos poderão unir-se e jogar futebol simultaneamente.

Ele diz que apesar dos eventos serem transferidos online, o que não foi planeado, atraiu ainda mais participantes, peritos e parceiros.

"Agora, aqueles que, por alguma razão, não puderam aderir ao programa, podem participar livremente enquanto permanecem em casa".

Soluções digitais

Mas Servov admitiu que transformar os grandes eventos num formato online era um desafio que exigia enormes custos de mão-de-obra. Novos especialistas, criadores, e até músicos do Uganda foram trazidos para criar cantos de fãs para os utilizadores do simulador Football for Friendship World.

Apesar de ter de criar soluções digitais, ele diz que a necessidade de actividade física das crianças é óbvia, tal como a criação de um espaço para elas comunicarem e atingirem os seus objectivos. Ele diz que as "condições externas" não devem afectar esses aspectos da vida de uma criança.

Com muitas escolas em todo o mundo fechadas durante o encerramento e as rotinas das crianças perturbadas, o desporto e o exercício físico têm sido vitais para muitos.

"Quando a escola fechou, o desporto foi a única coisa que pude fazer", diz Mats Gouka, que participou em muitos dos projectos da Good News Editorial.

Falando a partir dos Países Baixos, o jovem de 13 anos disse: "o desporto é muito importante, pois faz-me feliz e dá-me energia". Mats tem participado em vários eventos F4F ao longo dos anos.

Apesar de não poder conhecer fisicamente outras crianças este ano, diz: "Penso que o F4F é importante, mesmo que seja só online porque é inglês será melhor e ainda está em contacto com pessoas de todo o mundo".