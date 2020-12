Piscina sustentável de Bruxelas ensina a nadar e a poupar o ambiente

A piscina mais sustentável de Bruxelas está no Campus da Universidade Livre, em Etterbeek.

As instalações obsoletas, construídas em 1989, deram lugar, após alguns anos de obras de renovação, a um símbolo de como a tecnologia pode limitar o impacto das atividades humanas no ambiente.

A nova infraestrutura produz menos cerca de 500 toneladas de dióxido de carbono por ano do que as antigas.

Ao tratar as águas residuais e recolherem a chuva, consome 70% menos água do que uma piscina pública média. No final de um ano, isso significa uma poupança de 10 milhões de litros.

O consumo de energia tem sido minimizado graças a tecnologias eficientes, como a central de cogeração. Um sistema que produz tanto eletricidade, como calor, a partir da combustão de biomassa.

O engenheiro Sven de Bruyn explica que "as unidades de manuseamento de ar foram incorporadas na recuperação de energia, através da utilização de bombas de calor". O sistema permite retirar energia do ar e voltar a aplicála na piscina. ,"Isso representa cerca de 70% da poupança de energia. Por outro lado, instalámos a cogeração, ou seja, a produção de calor e de eletricidade ao mesmo tempo", revela.

A piscina usa 60 % da eletricidade produzida pelo sistema de cogeração, os outros 40 % são para o resto do campus.

O investimento total no projeto foi de 7,8 milhões de euros, dos quais a política de coesão da União Europeia contribuiu com mais de dois milhões de euros.

O projeto, gerido pela universidade, é também sustentável em termos financeiros, graças ao número de utilizadores.

"Duplicámos a capacidade da piscina. Antes tínhamos capacidade para 80 mil pessoas por ano, agora, a piscina pode servir 150 mil pessoas. E não temos só utilizadores das escolas, clubes, ou aulas de natação para crianças pequenas. Também temos naturistas que vêm para nadar. Temos mergulho , hóquei aquático, natação sincronizada, pólo aquático, natação em pista", conta o administrador das infraestruturas desportivas da universidade, Dirk Van de Wiele.

Hoje, com a nova piscina, tanto utilizadores, como professores, usufruem de melhores condições para nadar. A base da piscina de ensino pode ir de algumas dezenas de centímetros até aos dois metros de profundidade.

Kristine de Martelaer é professora de educação física no local e diz estar rendida às possibilidades das novas instalações.

"Ensinar aqui é mais fácil do que ensinar noutra piscina. Ficámos tão felizes por termos uma piscina como um laboratório vivo, por causa da qualidade da água. É como se fosse mais suave do que noutras piscinas. É também a qualidade do ar. A novidade está nesta pequena piscina, com fundo móvel. Assim, se tivermos um grupo para fazer atividades com uma certa profundidade, podemos adaptá-la de um grupo para o outro", conta.