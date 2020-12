200 britânicos fogem de estância de esqui na Suíça

Cerca de duzentos turistas britânicos fugiram da estância de esqui de Verbier, na Suíça, depois de terem sido obrigados a isolamento.

A medida de isolamento durante dez dias foi decidida a 14 de dezembro na Suíça por receios sobre a nova variante mais contagiosa do coronavírus.

Os voos também foram interrompidos a partir do Reino Unido e da África do Sul, no dia 20 de dezembro.

O grupo decidiu não acatar as imposições das autoridades locais e acredita-se que os turistas viajaram de regresso ao Reino Unido durante noite.

De acordo com os meios de comunicação suíços, só foi descoberto que as pessoas tinham partido porque os tabuleiros do serviço de quartos de pequeno-almoço foram deixados intocados no exterior dos quartos.

Os britânicos constituem cerca de um quinto dos turistas que visitam esta estância alpina de luxo durante o inverno.

No início do primeiro confinamento, em março, a estância de esqui de Ischgl, na Áustria, tornou-se um ponto de forte propagação do vírus.