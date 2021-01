Ciclovia transfronteiriça liga Península Ibérica à Europa

A Ederbidea é uma ciclovia transfronteiriça que liga o País Basco francês a Gipuzkoa e Navarra, do outro lado da fronteira, ao longo de mais de 200 quilómetros. A euronews falou com um ciclista de Bayonne que utiliza a bicicleta com regularidade.

“Uso a bicicleta para passear aos fins de semana, com a minha namorada, entre Biarritz, Bayonne e Anglet. Depois, durante a semana, volto a usar a bicicleta para reuniões de trabalho em Bayonne", disse à euronews Raphael Leforestier.

Menos engarrafamentos durante o verão

O uso da bibicleta como meio de transporte é uma forma de reduzir os engarrafamentos frequentes durante a época turística na costa basca.

"Um dos desafios do projeto Ederbedia era desenvolver a mobilidade diária num contexto de trâfego automóvel muito intenso durante o verão. O desafio era também oferecer aos residentes e aos turistas que visitam nosso território uma alternativa ao carro graças à bicicleta", afirmou Sabine Etcheverry, gestora do projeto Ederbidea.

UE apoia ciclovia transfronteiriça

O projeto integra 240 km de ciclovias. O orçamento total é de 9,4 milhões de euros, 65% do montante é cofinanciado pela Política de Coesão Europeia.

Há vários projetos em torno da ciclovia. A Recycl'arte é um workshop participativo e solidário, em Hendaia, que permite aos membros repararem as bicicletas e aprenderem a usar várias ferramentas.

“Nas oficinas participativas e solidárias, aprendemos a autonomia. A bicicleta é um objeto simples e de baixa tecnologia, o que significa que podemos repará-la com muita facilidade. Temos vários tipos de público na oficina de bicicletas. Há momentos de troca muito bonitos e percebemos que juntos somos mais inteligentes, disse Claire Dutrillauz, coordenadora da oficina.

Do outro lado da fronteira, em Navarra, foram construidas pontes, túneis e ciclovias graças à ciclovia Ederbidea. O projeto é um laço fundamental no Eurovelo1: oito mil quilómetros de ciclovias que ligam a Noruega a Portugal via Latasa, muito perto de Pamplona.

Agora, temos mais 67 quilómetros de ciclovia em Navarra que estão interligados não apenas a um percurso, mas a um circuito que liga as regiões, os países e mais além. A bicicleta é uma forma mais lenta de conhecer, viajar e visitar outras regiões”, disse à euronews Maitena Ezkutari, diretora do Departamento de Turismo, Comércio e Defesa do Consumidor, do governo de Navarra.

"Ederbidea" significa "belo caminho" em língua basca.