André Villas-Boas bate com a porta no Marselha

André Villas-Boas bateu com a porta no Marselha. O treinador português apresentou a demissão em guerra aberta com a direção e a gota de água foi a política de transferências, com entradas e saídas de jogadores no último dia do mercado sem que Villas-Boas tenha sido consultado.

Ao pedido de demissão, reagiu o clube com suspensão e processo disciplinar, acusando o técnico de prejudicar gravemente o Marselha.

A formação do sul de França atravessa momentos complicados, à crise desportiva junta-se a insatisfação dos adeptos com a forma como o clube está a ser gerido e que culminou com uma invasão ao centro de treinos a semana passada.

Depois de uma primeira época positiva, em que levou o Marselha ao segundo lugar da liga francesa, André Villas-Boas deixa o clube na nona posição, tendo ganho apenas um dos últimos nove encontros efetuados no banco dos gauleses.