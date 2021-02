Pesetas voltam a circular em Madrid

Tamanho do texto

Por causa da pandemia, o Banco de Espanha alargou, até 30 de junho, o prazo de câmbio de pesetas antigas por euros.

Para Nacho Marugán, diretor da Wash Comics, foi a inspiração que faltava para dar um final digno à moeda. Criou um anúncio para permitir a compra, com pesetas, dos livros de banda desenhada que faz.

As receitas revertem a favor da luta contra a Alzheimer.

"Parte da filosofia da Wash passa por contar estórias quotidianas que nos parecem de super-heróis. Lutar contra a Alzheimer parece-nos uma batalha realmente titânica. É como lutar contra o mundo. Além disso não queríamos que a peseta caísse no esquecimento", sublinhou, em entrevista à Euronews, Nacho Marugán.

Nos quiosques do centro de Madrid vendem-se as bandas desenhadas de Nacho.

A receção, assegura Jesús Paino, proprietário de um quiosque, foi bastante positiva: "Há gente de todas as idades a comprar. Há pessoas da minha geração que vieram de todas as partes de Madrid. Pessoas que tiveram de vir de carro só para gastar aqui as pesetas."

Carlos Marlasca, Euronews - Os espanhóis ainda têm em seu poder 1.500 milhões de euros em pesetas. Para além de as poderem trocar no Banco de Espanha também podem usá-las com objetivos solidários ou inclusivamente para investir em cultura."

A experiência também é possível em algumas salas de cinema de Madrid. Até 30 de janeiro, os bilhetes podem ser pagos em pesetas, como nos velhos tempos.

Em época de pandemia, a iniciativa tem um objetivo adicional, como explicou Ángel Mora, diretor-executivo do cinema Artistic Metropol: "Há outro drama a par da pandemia que é o medo. É importante que as pessoas percam o medo de ir ao cinema ou ao teatro porque se fez um investimento importante nos setores da cultura para tornar as salas seguras."

Esta é a derradeira aventura para a moeda que nasceu em 1868 e que dentro de meses será uma peça de colecionador.