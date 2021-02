Airbnb prevê retoma no mercado das viagens

A passar por tempos conturbados devido à crise da Covid-19, a Airbnb, principal plataforma de aluguer de alojamentos para turismo, está a preparar-se para um regresso em força das viagens, com o fim dos confinamentos à vista em vários países e a situação a melhorar no que toca à pandemia.

No entanto, os responsáveis da Airbnb dizem que é ainda demasiado cedo para fazer uma previsão sobre como o setor se vai comportar este ano.

A empresa norte-americana publicou números melhores que os esperados na primeira apresentação de resultados trimestrais desde que foi introduzida em bolsa. Nos últimos três meses de 2020, as reservas subiram em relação ao trimestre anterior e estiveram sensivelmente ao mesmo nível que no final de 2019, ou seja, antes da pandemia. Ao longo de todo o ano passado, as reservas da Airbnb foram melhores que as dos hotéis, que dependem muito das viagens de negócios, que praticamente pararam durante grandes períodos do ano passado e deste ano, enquanto a Airbnb beneficiou com as pequenas escapadas de fim de semana, por parte de famílias, em locais perto de casa.