Lenda do futebol escocês ajuda sem-abrigo

Uma lenda do futebol escocês decidiu instalar bungalows dentro de um armazém para ajudar os sem-abrigo durante a pandemia. O ex-jogador do Celtic e do Machester United, Lou Macari, teve esta ideia depois de o Governo britânico, ter proibido os dormitórios, no ano passado, por causa do novo coronavírus.

Um armazém, no centro de Stoke-on-Trent, em Inglaterra, é agora a casa de 40 sem-abrigo. O dormitório onde passavam as noites foi fechado no ano passado por ser considerado inseguro devido à pandemia.

A Fundação Lou Macari tem conseguido proteger estes sem-abrigo da Covid-19. Alguns deles têm, pela primeira vez, o seu próprio espaço.

"Eles têm um número na porta, do qual se podem orgulhar. E, provavelmente, pela primeira vez nas suas vidas, têm uma televisão para ver o que está a acontecer a nível local, nacional, em todo o mundo", realça Lou Macari.

Thomas Preston está encantado com o seu bungallow, que o manteve quente durante a recente vaga de frio. "O Lou Macari fez um trabalho incrível. Que homem! Isto protege e é incrível. Sei que não parece muito, mas assim que a porta se fecha é tão sossegado", destaca.

O ex-jogador de futebol conseguiu arranjar uma solução para proteger este 40 sem-abrigo da cidade inglesa de Stoke-on-Trent durante a pandemia.