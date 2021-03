Regresso às salas de aula em Inglaterra

Passo a passo e com muita cautela, as salas de aula de Inglaterra voltaram a abrir portas.

A partir desta segunda-feira recebem alunos com idades compreendidas entre os 5 e os 11 anos de idade.

Uma etapa crucial no plano do governo britânico para a saída gradual do terceiro confinamento, instaurado no início do ano para deter o avanço da pandemia de Covid-19.

No interior das salas de aula, os cuidados são redobrados, como explicou Alice Hudson, diretora-executiva da Twyford High School: "Estamos confiantes, tanto quanto possível. Existem medidas adicionais de mitigação de risco em vigor. Usamos todos máscaras de forma contínua. E claro, existem os testes e somos muito cuidadosos com a circulação no local. Mas também vamos estar a acompanhar com especial interesse as estatísticas das taxas de infeção agora que as escolas começam a regressar ao normal e teremos de tomar medidas de acordo com isso."

O primeiro-ministro, Boris Johnson, diz que faz tudo parte de um plano para que o Reino Unido se aproxime mais do "sentido de normalidade."

Para voltar à sala de aula, todos os alunos têm de fazer testes de despistagem duas vezes por semana. Os mais velhos têm de usar máscara pelo menos até abril.

Irlanda do Norte, Escócia e País de Gales

Na Irlanda do Norte, as crianças com idades compreendidas entre os quatro e os oito anos de idade também regressaram hoje às salas de aula.

O cronograma estabelece que se seguem os alunos com idades compreendidas entre os 13 e os 18 anos de idade a 22 de março e os restantes em abril.

Na Escócia, as escolas abriram portas em fevereiro, para as crianças entre os quatro e os sete anos de idade. O regresso dos restantes alunos deverá acontecer a partir de 15 de março. O País de Gales adotou um calendário idêntico.