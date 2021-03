França transfere pacientes e Itália reconfina

Em França, o governo prevê a transferência, na próxima semana, de uma centena de pacientes de Covid-19 da área de Paris para outras partes do país, para tentar responder à saturação dos serviços de reanimação, que atinge quase os 96% nos hospitais da região da capital.

As autoridades não prevêem para já um reconfinamento da região de Paris, mas a hipótese não está descartada, se o número de contaminações e pacientes em cuidados intensivos continuar a aumentar.

Itália reconfina grande parte do país

Milão viveu um fim-de-semana com ruas particularmente cheias, já que a população quis aproveitar a última ocasião para sair livrementeou fazer compras antes de Itália avançar, a partir desta segunda-feira, com um novo confinamento estrito em dez regiões do país, que se alargará à totalidade do território durante o fim-de-semana da Páscoa.

As autoridades italianas estão particularmente preocupadas com a rapidez com que se alastram variantes da Covid-19, como a britânica, que já representa 54% dos casos no país.

Irlanda suspende vacina da AstraZeneca

Na Irlanda, as autorides sanitárias recomendaram a interrupção temporária da administração da vacina da AstraZeneca.

É o mais recente país europeu a tomar esta decisão, apesar da Organização Mundial da Saúde ter defendido o seu uso e afirmado que não está provado o elo de causalidade entre a vacina e vários casos de desenvolvimento de coágulos sanguíneos em pessoas que foram imunizadas.