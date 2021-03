Cativar turistas em tempo de pandemia

Em Espanha, a Semana Santa e o início da época alta para o Turismo voltam a ser prejudicados pela Covid 19. As praias estão preparadas, os bares e restaurantes estarão abertos até às 22h30 e os museus e monumentos podem ser visitados. Mas as expectativas são baixas. Gregorio García, presidente da Federação da Hotelaria e Turismo de Granada, diz que não há previsões porque apenas 12 ou 14% dos hotéis estão abertos. Lembra que a maioria dos hotéis da região são familiares e que há confinamentos por zonas e por províncias.

A partir desta terça-feira, Espanha deixa de ter limites de voos e de ferries com origem no Reino Unido e limites nas fronteiras terrestres a partir de Gibraltar. Mas as regras impostas pelo governo britânico dizem que é ilegal viajar por motivo de férias e Espanha prolongou as restrições às viagens não essenciais de países não pertencem à União Europeia e ao Espaço Schengen até 30 de Abril.

A Grécia espera atrair visitantes e salvar o turismo do segundo trimestre do ano. Decidiu que todas as vacinas, incluindo a Sputnik V da Rússia e Sinopharm da China, serão aceites para entrar no país e que os turistas vacinados serão encaminhados para uma faixa verde na fronteira, para reduzir o congestionamento de tráfego.

Harry Theoharis, ministro do Turismo da Grécia, afirma que de acordo com as decisões tomadas em conjunto com os peritos de saúde gregos, não há nenhum risco acrescido de pessoas que tenham sido vacinadas com qualquer vacina. Theoharis sublinha que, em breve, algumas farmacêuticas poderão ter a aprovação da Agência Europeia de Medicamentos.

O turismo continua a ser um dos setores mais afetados pela pandemia. Segundo os números do Comité Regional de Turismo de França, a região de Paris perdeu no ano passado mais de 15 mil milhões de euros de receitas por causa de uma "queda histórica nas visitas" de turistas estrangeiros.