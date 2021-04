Uma pedra por cada vítima da Covid-19 na Hungria

Uma pedra às vezes é muito mais do que apenas uma pedra.

Em Budapeste, são um agora uma memória simbólica das mais de vinte mil vítimas da Covid-19 na Hungria.

Cada pedra tem inscrito o número oficial de cada uma das vítimas do SARS-CoV-2 e a respetiva idade com que essa pessoa morreu.

As mais de 20 mil pedras agora em exposição foram alinhadas ao longo de uma das margens da ilha Margarida, localizada no centro da capital húngara, no rio Danúbio.

Representam cada uma das mortes ligadas à Covid-19 confirmadas a 31 de março e o número de pedras alinhadas está previsto aumentar à medida que a tragédia se agrave na Hungria.

O tributo é uma iniciativa do Partido do Povo do Novo Mundo, um novo partido húngaro, de centro-direita, descrito como uma nova força de oposição ao Fidesz, o partido do primeiro-ministro Viktor Orban.