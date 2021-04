Governos querem apressar "Passaporte Vacinal"

O primeiro-ministro italiano Mario Draghi defende o passaporte sanitário para as pessoas vacinadas, para que no verão o tráfego de turistas possa voltar a níveis próximos dos normais. Para ele, é essencial que a Itália possa receber visitantes este verão, sem grandes entraves. Mesmo se há já muitas reservas, feitas sobretudo por italianos.

"Ainda não temos os turistas estrangeiros, o que afeta sobretudo as cidades artísticas. Devemos fazer como fizeram outros países, dizer que estamos prontos para receber todos os turistas portadores de um passaporte vacinal. Os turistas americanos vão tê-lo e os turistas de outros países da União Europeia também. Temos de agir rapidamente, é no nosso interesse ter também esse passaporte vacinal", disse o chefe do governo de Roma.

O Comité Europeu para o Turismo diz também que restabelecer os fluxos turísticos dentro da União Europeia deve ser uma prioridade estratégica,

No Reino Unido, onde o processo de vacinação avança a um bom ritmo e os níveis de contaminação pelo vírus desceram bastantes, os cidadãos podem já começar a planear as férias de verão noutros países. A Grã-Bretanha tem um sistema de três cores para classificar os destinos e os testes de despistagem do Sars Cov-2 são obrigatórios à saída e à chegada. O ministro dos transportes, Grant Shapps, apelou a uma descida no preço destes testes, para que o turismo possa voltar a níveis normais.