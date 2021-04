Nomeados preparam-se para a cerimónia dos Óscares

Cinco nomeadas, mas só uma vai ganhar o Óscar. Este ano, a categoria de "melhor atriz" promete ser especialmente competitiva. Viola Davis está pronta para receber um prémio da Academia pelo papel principal em: "Ma Rainey's Black Bottom". O filme foi aclamado pela crítica, com elogios à atuação de Davis assim como a outros artistas e figurinistas.

A cantora e atriz Andra Day foi selecionada para interpretar a primeira-dama do blues. "The United States vs. Billie Holiday" faz a biografia da cantora afro-americana Billie Holliday - uma grande influência no mundo do jazz.

Vanessa Kirby também está na corrida ao Óscar, pelo papel como Martha Weiss em "Pieces of a Woman". Kirby, já premiada com a Taça Volpi - o prémio do Festival de Veneza atribuído anualmente aos melhores atores - é outra das apostas que também terá uma competição feroz.

Frances McDormand está habituada às honras.Já venceu dois Óscares de Melhor Actriz. Brilhou no filme "Nomadland" que recebeu seis nomeações para os "Óscares" - inclusive a de melhor filme. Carrie Mulligan está também na corrida ao Óscar pela participação em "Promising Young Woman". O filme recebeu cinco nomeações e marca a estreia de Emirald Fennel na realização.

E cinco atores vão competir pelo prestigiado prémio de Melhor Ator. Como o músico, ativista e cada vez mais popular Riz Ahmed. O ator, de 38 anos, interpretou um baterista com deficiência auditiva no filme dramático, de Darius Marder, "Sound of Metal".

Chadwick Boseman foi nomeado para um Óscar pelo protagonismo em "Ma Rainey's Black Bottom". O ator, que alcançou a fama internacional, morreu no ano passado. Boseman sofria de cancro.

Anthony Hopkins, aos 83 anos, transforma-se no mais velho ator nomeado - nesta categoria de melhor performance masculina. O filme "The Father" é um dos favoritos ao prémio de Melhor Filme.

Gary Oldman desempenhou a papel principal no filme "Mank" de David Fincher. O filme conta a história do argumentista Herman J. Mankiewicz e a sua colaboração com Orson Welles em “Citizen Kane”.

Stephen Yeun completa o quadro dos cinco nomeados ao Prémio da Academia. Em "Minari", interpreta o imigrante sul-coreano Jacob Lee, cuja família está a tentar adaptar-se à vida nos Estados Unidos. Com ausências, poucas presenças e muitas máscaras, a cerimónia dos Óscares acontece neste domingo.