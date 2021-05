A luta pelo primeiro filme no espaço

No inicio do século XX, a recém-criada sétima arte impressionou o mundo com os efeitos especiais e com a “Viagem à Lua” de Georges Melliers. A partir daí, milhares de cenas recriaram a vida fora do planeta terra e anteciparam 2021: o ano da primeira longa-metragem filmada no espaço.

Depois dos Estados Unidos, a Rússiaanunciou que vai começar as filmagens na Estação Espacial Internacional no próximo mês de outubro.

A atriz Yulia Peresild e o realizador Klim Shipenko foram os escolhidos da Agência Espacial Russa para o filme de ficção com o nome provisório “O Desafio”.

Dmitry Rogozin, diretor-geral da Roscosmos, explicou que a formação intensiva começa a 1 de junho. Inclui treino de voo, saltos de pára-quedas, trabalho no solo e prática de situações de emergência, “já que pode haver milhares delas".

Moscovo espera terminar a proeza antes dos Estados Unidos. Os norte-americanos também têm um projeto semelhante e contam com Tom Cruise. O ator da “Missão Impossível” e “Top Gun” deve chegar à Estação Espacial Internacional também em outubro deste ano, para gravar cenas do novo filme do realizador Doug Liman.