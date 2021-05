Europa começa a reabrir portas ao turismo

Portugal passou a autorizar viagens não essenciais a partir do Reino Unido e da União Europeia com algumas exceções, países com 500 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes estão condicionados.

A medida entra em vigor esta segunda-feira. Turistas e operadores turísticos estão satisfeitos. Miguel Campina, empresário da restauração, diz que vem um fluxo enorme, vêm pessoas contentíssimas. Temos que entender que estas pessoas estiveram um ano e meio fechadas.

Em Itália, as praias de Riccione, na região de Emilia Romagna são algumas no Adriático que abriram ao público. Mais do que um mergulho, as pessoas aproveitaram fazer uma saudável caminhada à beira-mar.

Em Espanha, muitos turistas deslocaram-se até Costa do Sol para sentirem nas praias o que já não sentiam há algum tempo, isto numa altura em que o país começa a aliviar as restrições gradualmente.

Na Polónia os bares e restaurantes abriram pela primeira vez em sete meses, embora com algumas limitações.