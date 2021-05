As propostas do setor do turismo para relançar a atividade

Após um ano marcado pela pandemia, o setor do turismo espera relançar a atividade graças a propostas de viagens apresentadas como seguras do ponto de vista sanitário e sustentáveis.

Cinco mil profissionais de mais de 55 países marcaram presença na capital espanhola para participar na Feira Internacional de Turismo. A euronews esteve em Madrid para conhecer as últimas tendências do setor. Em Espanha, os profissionais do turismo estão mobilizados para garantir a segurança das pessoas que visitam o país.

"É muito importante transmitir segurança e confiança aos cidadãos de todo o mundo em torno de um valor simples: viajar é seguro, é uma atividade que esteve sempre relacionada com o crescimento pessoal, não podemos deixar que a pandemia associe as viagens a coisas negativas. Por isso, temos que trabalhar em conjunto para que viajar continue a ser um sonho, uma experiência que permite melhorar a nossa visão do mundo", disse à euronews Miguel Sanz, gestor da Turespaña.

Este verão, os turistas imunizados poderão viajar na União Europeia sem terem de fazer quarentena ou testes virológicos.

Espanha euronews

Comunidade Valenciana privilegia "regresso às emoções"

A Comunidade Valenciana, em Espanha, aposta numa oferta diversificada e numa abordagem que privilegia a emoção. "Quando tiramos férias ou viajamos, é como se vivéssemos uma micro-vida, algo que tem uma qualidade emocional diferente. É isso que a Comunidade de Valência quer fazer no mundo pós-Covid, um regresso às emoções para reforçar a ligação entre as pessoas. Propomos produtos ligados ao sol e à praia mas também à cultura, como roteiros culturais. Somos uma terra de músicos, de festivais, natureza, ciclismo, caminhadas”, frisou Francesc Colomer, responsável do Turismo da Comunidade Valenciana.

Espanha euronews

A interação entre visitantes e população local

O Peru procura atrair turistas graças à aposta na interação entre os visitantes e as comunidades locais. "Há muito tempo que se fala da necessidade de viajar não só para conhecer o destino, mas também o povo e a cultura local e eu acredito que a pandemia mudou as pessoas. Vamos redescobrir o mundo em busca de novas experiências, diferentes, para poder ver no outro o que nos une. Penso que é algo lindo associado ao turismo. Sem dúvida vamos viajar com uma disposição diferente e nós preparamo-nos para receber as pessoas com esse entusiasmo ”, disse à euronews Claudia Cornejp, ministra do Comércio Externo e do Turismo do Peru.

Peru euronews

Peru espera aumento de 15% do turismo

Como muitos países, o Peru implementou protocolos de segurança e qualidade para que as pessoas possam visitar o património cultural e natural do país sem preocupações. O governo peruano espera um aumento de 15% do turismo em relação ao ano passado.

Ministra do Comércio Externo e do Turismo do Peru euronews

Guatemala promove natureza e arqueologia

A Guatemala abre as portas aos turistas com uma oferta turística centrada na natureza e no património cultural e arqueológico.

“Pouco a pouco, a oferta está a mudar, o setor do turismo está a preparar-se. Hoje, a nossa proposta é apresentar a Guatemala como um destino único pela sua natureza, pelos grandes espaços abertos, e por ser o coração do mundo maia. O turista pode usufruir não só de uma experiência agradável e segura, com distanciamento social, com os protocolos de segurança e tirar partido ao ar livre dos espaços naturais da Guatemala”, afirmou Mynor Cordón, ministro do turismo da Guatemala.