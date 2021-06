Saramago celebrado em Portugal, Espanha e Brasil

O centenário do ano do nascimento de José Saramago comemora-se a partir de novembro.Celebrações que começam e terminam nos bancos da escola: a 16 de novembro, dia em que o escritor completaria 99 anos, alunos de 100 escolas portuguesas vão ler "A Maior Flor do Mundo". Um ano depois, a 16 de novembro de 2022, alunos de 100 escolas do secundário dão voz ao "Memorial do Convento" e "O Ano da Morte de Ricardo Reis".

Pilar del Río, viúva do escritor e presidente da Fundação criada pelo autor, depois de ter ganho o Nobel da Literatura, em 1998, considera que "de alguma maneira pode dizer-se que Saramago introduziu algo ao mundo da literatura e escrever depois de Saramago talvez seja diferente".

Um antes e depois de Saramago, sublinhado nas comemorações do centenário do nascimento do escritor vão decorrer em Portugal, Espanha e Brasil. Do programa já conhecido, destaca-se um ciclo de conferências, comissariadas pelo escritor argentino Alberto Manguel.