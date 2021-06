Meio milhão de mortos e protestos contra Jair Bolsonaro

No dia em que o Brasil atingiu a marca de meio milhão de mortos causados pela Covid-19, várias cidades do país foram palco de manifestações contra as políticas do governo do presidente Jair Bolsonaro, que acusam de fomentar a disseminação do vírus ao opor-se a medidas restritivas e de ter impedido uma campanha de vacinação mais antecipada e mais eficaz: "O Brasil já foi um exemplo, a nível mundial, em termos de vacinação", lamenta Isabela Gouljor, estudante de 20 anos presente na manifestação no Rio de Janeiro.

Só cerca de 12% da população brasileira tem as duas doses da vacina contra a Covid-19. O país é um dos mais atingidos pela pandemia a nível mundial, com uma média de duas mil mortes e cem mino novas infeções por dia. Além da gestão da pandemia, os opositores criticam as políticas em relação à Amazónia e vários outros pontos. A um ano das presidenciais em que vai tentar a reeleição, Bolsonaro está empatado nas sondagens com o ex-presidente Lula da Silva.