Tempestades no leste da Europa

Mais de mil e quinhentas pessoas foram forçadas a abandonar as suas casas na região de Amur, na Rússia, devido às cheias causadas pelas fortes chuvas. Vários edifícios ficaram submersos, com as águas a atingirem níveis sem precedentes, mais de dois metros em 24 horas. Espera-se um agravamento da situação para os próximos dias.

Em duas regiões da Chéquia, atingidas por um tornado, há a lamentar a morte de cinco pessoas e dezenas ficaram feridas. A intempérie destruiu casas, carros, monumentos. Mais de 1.000 operacionais - entre bombeiros, polícias, militares e voluntários - estão no terreno a ajudar as populações.

Na Croácia, estão a ser calculados os danos provocados por uma tempestade que trouxe uma outra, de granizo, à região de Požega. Partículas de gelo, do tamanho de nozes, danificaram telhados, carros, grande parte das colheitas foram destruídas, árvores e postes de alta tensão foram derrubados. A população, que não tinha recuperado ainda das cheias, está desesperada.

Na Hungria a trovoada e as fortes chuvas desafiaram os serviços de emergência em muitas regiões. Os bombeiros viram-se a braços com árvores e chaminés caídas e telhados danificados. A tempestade causou graves danos no sul do país. Os bombeiros foram ainda chamados a combater um incêndio numa floresta. A queda de um raio, numa árvore, deu origem às chamas.