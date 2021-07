Variante Delta inquieta Europa

A Catalunha decidiu reimpor restrições face ao aumento "exponencial" de casos de Covid-19, nomeadamente da variante Delta, nos últimos dias, sobretudo entre os jovens.

A partir do próximo fim-de-semana, as discotecas e locais fechados de lazer noturno da região autónoma espanhola voltam a fechar portas e será necessário um teste PCR negativo ou um certificado de vacinação para participar em eventos ao ar livre com mais de 500 pessoas.

Forte aumento de casos na Grécia

A Grécia registou esta terça-feira perto de 1800 novas contaminações, um valor não atingido desde o início de junho e que é quase três vezes superir ao de há uma semana.

Números que o governo atribui à propagação da variante Delta e a um maior contacto social, desde o levantamento das restrições, apesar de 38 por cento da população elegível já estar completamente vacinada.

Variante Delta Plus detetada na Turquia

Em Istambul, os parques são um dos destinos de escolha da população desde que a Turquia decidiu levantar restrições há uma semana.

Mas as autoridades turcas registaram pela primeira vez a variante Delta Plus do coronavírus, em três casos não ligados entre si, em três cidades distintas do país.

No entanto, a Turquia mantém a tendência decrescente no número diário de novos casos e mortes.