Nova Galeria Nacional de Berlim reabre as portas

Um dos edifícios mais icónicos de Berlim está pronto para reabrir ao público, após seis anos de obras de renovação. A Nova Galeria Nacional de Berlim vai abrir as portas, no domingo, com uma exposição do escultor norte-americano Alexander Calder. A obra de Mies Van der Rohe foi restaurada pelo ateliê do arquiteto britânico David Chipperfield.

"Este edifício está muito ancorado no século 20 e no 'modernismo de Chicago', pelo que a minha visão é que o edifício seja usado para mostrar o modernismo ocidental. Não como uma outra casa de arte contemporânea, mas como uma casa onde trabalhamos com artistas contemporâneos, mas sempre em relação ao modernismo", explica o diretor da Neue Nationalgalerie, Joachim Jaeger.

Os visitantes podem apreciar a coleção permanente da galeria, além da exposição temporária do escultor Alexander Calder, que vai estar em exibição até 13 de fevereiro.

“As pessoas vão poder voltar a vir aqui para ver a incrível coleção de modernistas, expressionistas, arte e também novas exposições temporárias como esta do escultor americano Alexander Calder. Este local vai, mais uma vez, tornar-se um ponto central na vida cultural e artística da capital alemã", conclui o correspondente da Euronews em Berlim, Jona Kallgren.