Mil milhões de crianças em risco

Há pelo menos mil milhões de crianças, em todo o mundo, que vivem expostas a um alto nível de riscos relacionados com as mudanças climáticas, segundo um relatório publicado agora pela UNICEF. O documento diz que há 850 milhões de crianças a viver diariamente com quatro riscos e 330 milhões que vivem com cinco. África é o continente mais martirizado.

Os países mais em risco são a República Centro-Africana, o Chade, a Nigéria, a Guiné e a Guiné-Bissau. No entanto, estes mesmos países estão entre os que têm menos responsabilidade pela emissão de gases com efeito de estufa.

Os riscos considerados neste estudo são as inundações das costas e dos rios, a poluição do ar, as doenças transmitidas por mosquitos, a poluição por chumbo, a escassez de água e as ondas de calor.

A UNICEF diz ainda que qualquer criança, em qualquer ponto da terra, está exposta a pelo menos um destes riscos.