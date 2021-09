Tiroteio em Cabul para dispersar manifestação

O dia encheu-se de tiros em Cabul. Os talibãs acabaram com uma manifestação em frente à embaixada do Paquistão, em Cabul, com um tiroteio que durou cerca de dez minutos. Os disparos foram efetuados para o ar e com o objetivo de dispersar uma manifestação em frente à embaixada do Paquistão, depois dos apelos para dispersar terem sido ignorados pelos manifestantes durante um par de horas.

De acordo com a AFP, cerca de sete dezenas de pessoas protestavam contra a ingerência de Islamabad em assuntos internos do Afeganistão e contra a repressão da resistência no vale do Panshir. O Paquistão é tido como um aliado do novo regime afegão.

