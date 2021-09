Festival Internacional de Música InClassica pela primeira vez no Médio Oriente

Trinta e oito solistas mundialmente famosos, sete orquestras e 12 maestros, todos reunidos para o 10º aniversário do Festival Internacional de Música InClassica. É o regresso aos palcos com público ao vivo, para alguns dos músicos mais famosos do mundo, após dois anos difíceis devido à Covid-19.

É a única coisa que não pode ser reproduzida em casa no seu cinema, teatro, estúdio ou com auscultadores - é a essência da performance ao vivo. Será que o tenor vai falhar? Será que vai cantar lindamente? Mas é isto que torna a experiência fantástica, o inesperado. Esta é a única coisa que a tecnologia nunca será capaz de reproduzir. Por isso, é uma sensação incrível... Ontem, o público adorou. Estava a gritar. Gritava o que queria ouvir. Foi encantador ter isso novamente. Joseph Calleja Tenor

Esta é a primeira vez que o festival é realizado no Médio Oriente. E não há melhor lugar para receber os concertos do que a Ópera do Dubai atrás de mim e a Arena Coca-Cola. Os destaques do programa incluíram atuações do pianista norte-americano Kit Armstrong e das orquestras nacionais da Rússia e de Malta. Também com a presença de Gil Shaham, um dos maiores violinistas do nosso tempo, que começou a tocar aos 10 anos.

Acho que tenho memória da altura em que tinha talvez quatro ou cinco anos, era muito pequeno. E lembro-me dos meus pais que viviam em Jerusalém, e isto só aconteceu uma vez. O meu pai foi ao casebre e tirou de lá o seu violino. E depois a minha mãe sentou-se ao piano e eles tocaram lentamente uma sonata de Beethoven. Era o minueto. E não sei, quando era criança, ao olhar para os meus pais isso pareceu-me algo muito especial. Houve uma altura em que eu subia ao palco... Eu era a pessoa mais jovem. Agora, em quase todos os lugares onde vou, sou a pessoa mais velha. Digamos que era a pessoa mais de meia-idade presente. Gil Shaham Violinista

E de uma lenda do violino a uma estrela de violino em ascensão que acredita na importância de encorajar a próxima geração de amantes de música clássica.

Creio que a música é uma linguagem universal. Penso que a música clássica é única por ser um gosto adquirido, e é por isso que é tão importante apresentá-la aos jovens. Stella Chen Violinista

A diversidade de talentos, mais uma vez, prova do calibre dos músicos atraídos para este festival, Mas, mesmo apesar do seu nível de sucesso, os melhores dos melhores, ainda ficam nervosos.

O meu medo do palco está relacionado - sei o quanto posso ser bom, e por vezes tenho medo. Tenho medo de não ser capaz de dar ao público o que ele espera, que é canto de qualidade mundial. Por isso, Pavarotti costumava dizer, "se não tiveres medo antes de uma actuação, ou estás bêbado, louco ou ambos. Joseph Calleja Tenor

Quer seja um jovem ou um talento reconhecido, o festival é certamente uma plataforma onde as performances podem brilhar.