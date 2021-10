Novo rio de lava em La Palma

Há um novo rio de lava a descer do vulcão da ilha espanhola de La Palma. Parte do cone da Cumbre Vieja colapsou e o magma encontrou um novo caminho até ao oceano. As contas da destruição dispararam: Mais de mil edifícios foram engolidos ou severamente afetados.

De acordo com as autoridades espanholas, o novo fluxo de lava corre dentro da área que foi preventivamente evacuada depois a erupção de 19 de Setembro - foi há precisamente três semanas, momento em que 6 mil pessoas foram forçadas a abandonar as casas.

Peritos mantêm-se particularmente atentos à evolução do chamado delta do vulcão - a massa de lava que entra em contacto com a água e estende a superfície da ilha. Teme-se que transborde a placa marítima de La Palma, causando explosões e grandes ondas. Para já, as autoridades acreditam que o impacto fica circunscrito à área que já está desocupada.

O aeroporto de La Palma voltou a estar operacional, mas aos aviões que voam para a ilha é recomendado que viajem com um reforço de combustível porque de um momento para o outro pode ser necessário encerrar o espaço aéreo.