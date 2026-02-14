Vídeo. Turquia: búfalos de água relaxam em termas naturais sob frio extremo

Com o frio abaixo de zero a apertar na região, os animais são conduzidos às termas de Budakli, perto de Güroymak, usando a água aquecida de forma natural para retirar a sujidade dos estábulos, aliviar o esforço físico e proteger a produção de leite.
De dez em dez dias, os criadores levam-nos a pé vários quilómetros até ao banho, chegando muitas vezes a passar horas a guiar o rebanho pela neve. O vapor ergue-se em torno das silhuetas escuras e atrai fotógrafos ao vale situado aos pés do vulcão Nemrut.
Moradores dizem que a rotina ajuda as feridas a sarar e mantém os animais calmos durante o inverno, transformando as nascentes num simples spa ao ar livre.
Alimentadas pelo calor geotérmico do vulcão Nemrut, as Termas de Budakli captam água da chuva a grande profundidade, onde esta se aquece no interior da rocha vulcânica fraturada antes de voltar à superfície de forma natural, a cerca de 40 ºC.