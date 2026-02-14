Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Búfalos de água banham-se nas nascentes de Budakli
No Comment

Vídeo. Turquia: búfalos de água relaxam em termas naturais sob frio extremo

Últimas notícias:

Em Bitlis, no leste da Turquia, agricultores levam búfalos e cavalos às termas de Budakli, a 40 ºC, para os banharem, tratarem e manterem o leite de qualidade no inverno rigoroso

Com o frio abaixo de zero a apertar na região, os animais são conduzidos às termas de Budakli, perto de Güroymak, usando a água aquecida de forma natural para retirar a sujidade dos estábulos, aliviar o esforço físico e proteger a produção de leite.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

De dez em dez dias, os criadores levam-nos a pé vários quilómetros até ao banho, chegando muitas vezes a passar horas a guiar o rebanho pela neve. O vapor ergue-se em torno das silhuetas escuras e atrai fotógrafos ao vale situado aos pés do vulcão Nemrut.

Moradores dizem que a rotina ajuda as feridas a sarar e mantém os animais calmos durante o inverno, transformando as nascentes num simples spa ao ar livre.

Alimentadas pelo calor geotérmico do vulcão Nemrut, as Termas de Budakli captam água da chuva a grande profundidade, onde esta se aquece no interior da rocha vulcânica fraturada antes de voltar à superfície de forma natural, a cerca de 40 ºC.

A nossa escolha

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Mais sobre No Comment

O vídeo mais recente

PUBLICIDADE
Veja todos os artigos sobre nocomment Veja todos os artigos sobre europe-today Veja todos os artigos sobre the-ring Veja todos os artigos sobre the-cube Veja todos os artigos sobre europe-in-motion Veja todos os artigos sobre 12-minutes-with
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE