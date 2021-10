Segurança de Israel é prioridade para a Alemanha

A chanceler alemã, fez a sua última visita oficial a Israel. Angela Merkel chegou a Telavive no sábado à noite. Já este domingo a chefe do governo germânico afirmou que a segurança do Estado judaico será uma prioridade para "cada governo alemão".

Em conferência de imprensa, Merkel afirmou saber que "o antissemitismo também está a aumentar na Alemanha" mas frisou que deixou claro, uma vez mais, e "em nome de todo o governo federal", que também se defenderão, "resolutamente, contra todas as manifestações de antissemitismo", porque é preciso evitar que ele se expanda, para combatê-lo, a ele, e aos "ultrajes violentos".

Para o primeiro-ministro israelita a relação entre os dois países sai fortalecida pela liderança de Merkel. "Já não é apenas uma aliança, mas uma verdadeira amizade", afirmou Naftali Bennett. O chefe do executivo não poupou elogios a Merkel. Relembrou as "boas __relações entre Israel e a Alemanha", durante os seus mandatos, acrescentando que ela deixa "um legado de reconhecimento do Holocausto, compreendendo o passado difícil, juntamente com um compromisso e uma contribuição para a segurança do Estado de Israel. Recordaremos isso e a história recordá-la-á", afirmou o chefe do executivo israelita.

Merkel visitou Yad Vashem, o memorial do Holocausto em Jerusalém, mas não planeou um desvio a Ramallah, a sede da Autoridade Palestiniana. Isto apesar de a Alemanha continuar a ser favorável à solução de "dois Estados". Ainda assim, Merkel não deixa de ser criticada pelos ativistas dos Direitos Humanos por não ter uma voz, suficientemente, forte sobre a questão.